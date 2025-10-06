Йена ощутимо слабеет, относительно доллара. Такое снижение произошло впервые за несколько месяцев.

Почему падает иена?

Падение иены началось после того, как стало известно, что следующим премьером может стать – Санаэ Такаичи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Исторический максимум шокирует: 300 граммов этого металла стоят как квартира

Почему Санаэ Такаичи может стать следующим премьер-министром Японии? Именно Санаэ Такаичи избрали председателем Либерально-демократической партии Японии. Поэтому она, вероятно, займет должность премьера. Если это произойдет, то Такаичи станет первым премьер-министром женщиной в Японии.

Победа Такаичи привела к тому, что:

трейдеры уменьшили ожидания, относительно того, что Банк Японии повысит процентные ставки в октябре;

также трейдеры, вероятно, пересмотрели свое мнение относительно "направления" иены.

Как изменилось соотношение иены к другим валютам:

доллар подорожал на 1,8% до 150,1 иены (наибольший показатель с августа);

а вот евро, в азиатской торговле, максимально достиг – 176,22 иены (самый высокий показатель за всю историю).

Неожиданная победа Санаэ Такаичи снова вносит слишком много неопределенности относительно политических приоритетов Японии и сроков цикла повышения ставок Банком Японии,

– отмечает издание.

Что еще важно знать о ситуации в Японии:

долгосрочные японские государственные облигации распродали;

доходность 40-летних японских государственных облигаций выросла на 15,2 базисных пунктов, то есть, до 3,538%.

Какова ситуация на валютном рынке Украины?