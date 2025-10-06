Укр Рус
Во всем виновата политика: эта валюта продолжает слабеть
6 октября, 15:50
2

Во всем виновата политика: эта валюта продолжает слабеть

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Йена упала по отношению к доллара и евро из-за ожидания политических изменений в Японии.
  • Доллар подорожал на 1,8% до 150,1 иены, а евро – до 176,22 иены.

Йена ощутимо слабеет, относительно доллара. Такое снижение произошло впервые за несколько месяцев.

Почему падает иена?

Падение иены началось после того, как стало известно, что следующим премьером может стать – Санаэ Такаичи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему Санаэ Такаичи может стать следующим премьер-министром Японии?

Именно Санаэ Такаичи избрали председателем Либерально-демократической партии Японии. Поэтому она, вероятно, займет должность премьера. Если это произойдет, то Такаичи станет первым премьер-министром женщиной в Японии.

Победа Такаичи привела к тому, что:

  • трейдеры уменьшили ожидания, относительно того, что Банк Японии повысит процентные ставки в октябре;
  • также трейдеры, вероятно, пересмотрели свое мнение относительно "направления" иены.

Как изменилось соотношение иены к другим валютам:

  • доллар подорожал на 1,8% до 150,1 иены (наибольший показатель с августа);
  • а вот евро, в азиатской торговле, максимально достиг – 176,22 иены (самый высокий показатель за всю историю).

Неожиданная победа Санаэ Такаичи снова вносит слишком много неопределенности относительно политических приоритетов Японии и сроков цикла повышения ставок Банком Японии, 
– отмечает издание.

Что еще важно знать о ситуации в Японии:

  • долгосрочные японские государственные облигации распродали;
  • доходность 40-летних японских государственных облигаций выросла на 15,2 базисных пунктов, то есть, до 3,538%.

Какова ситуация на валютном рынке Украины?

  • В Украине ситуация на валютном рынке стабильная. Там действует режим "управляемой гибкости". То есть, регулятор мягко контролирует ситуацию на рынке, в частности, благодаря своевременным интервенциям.

  • Как сообщает НБУ, официальные курсы сегодня такие: доллара – 41,23 гривны, евро – 48,38 гривны, иена – 2,79 гривны.