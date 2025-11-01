Потенціал стратегічного металу: де заховані запаси міді в Україні

Мідь є один із найважливіших кольорових металів, який широко застосовується у промисловості, будівництві та енергетиці. Річ у тім, що розробка мідних родовищ має ключове значення для економіки, зокрема через зростання попиту на високотехнологічне виробництво. На сьогодні в українських надрах знайдено десятки перспективних ділянок, де можуть критися запаси цього металу.

Де є мідь в Україні?

Основним джерелом добування цього металу є мідні руди, а у природі мідь зустрічається у вигляді самородної та у формі понад 200 мінералів, передає 24 Каналу з посиланням на Інститут геології.

Читайте також Усе через Nvidia: фондовий ринок США відчув новий удар

Водночас найбільш важливими для промислового використання є сульфідні та окиснені мінерали. На території України відомо про понад 150 рудопроявів міді, але жодне з них поки не розробляється промислово.

До перспективних регіонів щодо покладів міді входять Український щит, Волино-Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина та Карпати.

В Житомирській області, а саме в межах Українського щита, важливими є мідно-колчеданні родовища, зокрема Прутівський прояв.

А у межах Середньопридніпровського мегаблоку та зони Криворізько-Кременчуцького розлому трапляються численні локалізації мідного зруденіння.

У межах Волино-Подільської плити мідна мінералізація пов'язана з волинською серією венду, де виділено до 11 мінералізованих горизонтів. Прогнозні ресурси Ізинського, Кухотського, Рафалівського та Шепетівського родовищ оцінюються у 25 мільйонів тонн міді.

У Дніпровсько-Донецькій западині значний інтерес становлять Зіньківське й Берестянське родовища. Також мідь локалізується в межах Донецької області, зокрема в Мар'їнському родовищі. де прогнозовані ресурси регіону перевищують 1 мільйон тонн.

У Карпатському регіоні мідисті сланці та пісковики відомі серед крейдових, палеоген-неогенових та червонобарвних товщ, що залягають у Дуклянсько-Чорногірській, Скибовій зонах та Передкарпатському прогині.

Як виглядає мідь: це м'який ковкий метал жовто-червоного кольору. Мідь відома людству ще з IV тисячоліття до нашої ери. За звичайних умов мідь не змінює своїх властивостей при контакті з повітрям. Також хімічно мідь не реагує з водою та стійка до дії багатьох кислот.

Зверніть увагу! Мідні руди входять до переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабміну від 12 грудня 1994 року, як руди кольорових металів.

Що відомо про поклади інших важливих металів в надрах України?