Що відбувається на фондовому ринку США?

Головні індекси Волл-стріт сягнули рекордних максимумів на тлі новин про Nvidia, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Нагадаємо! Акції Nvidia почали рекордно зростати після того, як CEO компанії – Дженсен Хуан оголосив про 500 мільярдів замовлень на новітні AI-чипи. Також він розповів про плани, відносно створення суперкомп'ютерів для американського уряду.

Які зміни були відчутні:

індекс S&P 500 зріс на 1,4%:

філадельфійський індекс напівпровідників піднявся – на 2,1%;

Dow Jones – зростав на 0,6% і так далі.

Зауважимо, що три основні індекси біржі (Dow Jones, S&P 500 та Nasdaq Composite) уже неодноразово оновлювали свій максимум останніми днями. Підвищення відбувалось через:

оптимізм, відносно розвитку ШІ;

очікування зниження ставок ФРС;

позитивної динаміки прибутків.

Що потрібно знати про ринкове зростання вартості Nvidia?