Що відбувається на фондовому ринку США?
Головні індекси Волл-стріт сягнули рекордних максимумів на тлі новин про Nvidia, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Нагадаємо! Акції Nvidia почали рекордно зростати після того, як CEO компанії – Дженсен Хуан оголосив про 500 мільярдів замовлень на новітні AI-чипи. Також він розповів про плани, відносно створення суперкомп'ютерів для американського уряду.
Які зміни були відчутні:
- індекс S&P 500 зріс на 1,4%:
- філадельфійський індекс напівпровідників піднявся – на 2,1%;
- Dow Jones – зростав на 0,6% і так далі.
Зауважимо, що три основні індекси біржі (Dow Jones, S&P 500 та Nasdaq Composite) уже неодноразово оновлювали свій максимум останніми днями. Підвищення відбувалось через:
- оптимізм, відносно розвитку ШІ;
- очікування зниження ставок ФРС;
- позитивної динаміки прибутків.
Що потрібно знати про ринкове зростання вартості Nvidia?
Nvidia стала першою компанією, яка сягнула ринкової вартості 5 трильйонів доларів. Такий перебіг подій став можливим на фоні стрімкого розвитку штучного інтелекту, зазначає Bloomberg.
Потрібно зауважити, що акції Nvidia почала активно зростати ще у 2023 році. Тоді їх ціна збільшилась у більш як 4 рази.