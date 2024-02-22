Японський фондовий ринок оновив історичний рекорд

Рекорд японської біржі, який тримався понад три десятиліття. Фондовий індекс Nikkei досяг нового максимуму, перевищивши попередній рекорд 1989 року, коли в Японії спостерігалась "бульбашка" на ринку нерухомості.

Як зросла японська економіка

Період останніх тридцяти років був відомий низьким економічним зростанням в країні, яке зберігається до сьогодні. Однак, слабкість національної валюти та успіхи технологічних компаній, особливо Nvidia, сприяли поточному зростанню Nikkei.

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Звітність Nvidia за квартал показала зростання прибутку на 769% у порівнянні з минулим роком. Це спричинило стрімке зростання акцій компанії та підняла акції японських напівпровідникових компаній.

В результаті, акції зросли наступним чином:

Screen Holdings злетіли на 10%;

Advantest – на 7,5%;

Tokyo Electron – на 6%

індекс Nikkei сягнув позначки 39 098 пунктів.

У Китаї — навпаки

Раніше 24 Канал повідомляв, що фондові ринки Китаю зазнали значних втрат, привернувши увагу світової спільноти. Втім китайські урядовці активізували зусилля для виправлення ситуації.

Тоді регулятори планували повідомити Сі Цьзіньпіна щодо ситуації на фондовому ринку.

На тлі цього відбулися деякі позитивні зміни біржі: