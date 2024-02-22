Как выросла японская экономика
Период последних тридцати лет был известен низким экономическим ростом в стране, который сохраняется до сегодняшнего дня. Однако, слабость национальной валюты и успехи технологических компаний, особенно Nvidia, способствовали текущему росту Nikkei.
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Отчетность Nvidia за квартал показала рост прибыли на 769% по сравнению с прошлым годом. Это вызвало стремительный рост акций компании и подняло акции японских полупроводниковых компаний.
В результате, акции выросли следующим образом:
- Screen Holdings взлетели на 10%;
- Advantest – на 7,5%;
- Tokyo Electron – на 6%
- индекс Nikkei достиг отметки 39 098 пунктов.
В Китае - наоборот
Ранее 24 Канал сообщал, что фондовые рынки Китая понесли значительные потери, привлекая внимание мирового сообщества. Впрочем китайские чиновники активизировали усилия для исправления ситуации.
Тогда регуляторы планировали сообщить Си Цзиньпину о ситуации на фондовом рынке.
На фоне этого произошли некоторые положительные изменения биржи:
- Индекс CSI 300 показал рост на 3,5%, что стало лучшим результатом с конца 2022 года.
- Акции с меньшей капитализацией, которые ранее сильно пострадали от падения на рынке, также начали восстанавливаться.
- В частности, Индекс CSI 1000 укрепил свои позиции на 7%, установив рекорд с 2008 года.