21 червня, 21:17
Яка європейська валюта не в обігу, але досі має цінність
Основні тези
- Європейський центральний банк припинив випуск купюр номіналом 500 євро з 2019 року, але вони досі мають вартість при обміні на інші номінали.
- 500 євро рідко використовували в торгових операціях і поширювали у шахрайських схемах, тому номінал був вилучений з обігу.
З 2019 року Європейський центральний банк припинив випуск купюр номіналом 500 євро. Вона досі зберігає свою вартість при обміні на інші номінали, який можна зробити у будь-який час.
Який номінал євро більше не випускають
До першої серії європейських банкнот "Європа" 2002 року було введено 7 номіналів – 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро, передає 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.
Читайте також Індекс фінансового стресу в Україні: в НБУ оприлюднили нові дані
Згодом їх поступово змінили на другу серію, яка є більш захищеною від підробок, а тому деякі з банкнот були вилучені з обігу, як-от 500 євро.
- Як пояснюють в ЄЦБ, банкноти з другої серії "Європа" потрібно замінювати рідше, щоб мінімізувати їхній вплив на довкілля та звести витрати до мінімуму.
- Крім того, 500 євро доволі рідко використовували в торгових операціях. А ще їх поширювали у шахрайських схемах, тому довелося номінал вилучити.
Зверніть увагу! Купюру 500 євро можна обміняти на інші номінали євро, які залишаються дійсними, звернувшись до банку.