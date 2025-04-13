Яку особливість має купюра 500 євро

Європейський центральний банк кілька років тому відмовився від однієї з банкнот євро. Про це повідомляє 24 Канал.

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У 2019 році ЄЦБ повідомив, що припиняє випускати банкноту номіналом 500 євро. Центробанк пояснив, що цю купюру часто використовували для незаконної діяльності, як-от відмивання грошей та ухилення від сплати податків.

Що відомо про євро Це офіційна валюта 20 з 27 країн Європейського Союзу, відомих як Єврозона, де проживає понад 336 мільйонів осіб. Цю грошову одиницю запровадили у 1999 році на заміну екю. Проте в готівковому обігу євро перебуває з 2002 року.

У банку наголосили, що купюра 500 євро залишається законним платіжним засобом. Тобто її можна використовувати для розрахунків або обмінювати на інші валюти. Ба більше, банкнота не втратила своєї цінності. Нагадаємо, що ЄЦБ продовжує випускати всі інші купюри євро. Йдеться про такі номінали:

5 євро;

10 євро;

20 євро;

50 євро;

100 євро;

200 євро.

На сьогодні існує дві серії купюр євро, які випустили за понад 20 років. Про те, як виглядають всі банкноти євро – читайте тут!