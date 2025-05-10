Готівка за кордон: скільки валюти дозволено вивозити з України у 2025 році

У 2025 році для вивезення валюти за кордон діють чіткі ліміти та правила. Порушення вимог може обернутися значним штрафом або конфіскацією коштів.

Скільки валюти можна вивозити з України у 2025 році

Фізичним особам дозволено вивозити з України у 2025 році готівки на суму до 10 000 євро в еквіваленті без обов’язкового письмового декларування, передає 24 Канал.

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Під "еквівалентом" мається на увазі загальна вартість усіх валют, що вивозяться, перерахована за офіційним курсом НБУ на дату перетину кордону. Це стосується як громадян України, так і іноземців, які перетинають український кордон.

Наприклад! Якщо у вас із собою 5 000 євро та 6 000 доларів – слід звірити курс, аби зʼясувати, чи не перевищує загальна сума дозволений ліміт.

Що робити, якщо сума перевищує ліміт