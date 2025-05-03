Які долари "старі", а які "нові"

В побуті долари в Україні часто поділяють на "старі" й "нові" або на "білі" та "сині", залежно від дизайну та кольорових відтінків, передає 24 Канал.

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"Старими" вважаються купюри, випущені ще у 1996 році, тоді як "новими" – ті, що мають сучасні захисні елементи й вийшли пізніше.

Оскільки старі банкноти мають менш надійні ознаки захисту, у деяких банках чи обмінних пунктах можуть виникати труднощі з їх перевіркою та прийомом.

До "нових" доларів відносяться ті купюри, які Федеральна резервна система США оновлювала протягом останніх 20 років, додаючи сучасні елементи захисту. Новий дизайн отримали майже всі основні номінали:

5 доларів – зразок 2008 року;

10 доларів – 2006 року;

20 доларів – 2003 року;

50 доларів – 2004 року;

100 доларів – 2013 року.

Цікаво! З усіх банкнот США дизайн ніколи не змінювали лише у купюр номіналом 1 і 2 долари – вони залишаються у класичному вигляді вже понад століття.