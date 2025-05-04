Які банкноти поступово зникають з обігу

Купюри по 100 і 200 євро зазвичай використовують для більших покупок або зберігання грошей, передає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

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Водночас деякі номінали вже майже не використовуються або взагалі вилучаються з обігу, бо втратили актуальність у повсякденному житті.

Європейський центральний банк ще у 2016 році ухвалив рішення припинити друк та випуск купюри номіналом 500 євро. Причина – зростання кількості підробок і використання цих банкнот у тіньових схемах та кримінальних операціях.

Зауважте! Попри це, банкнота залишається чинним платіжним засобом – нею досі можна розраховуватись, і вона не втратила вартості. У разі потреби її можна обміняти в будь-якому національному центральному банку країн єврозони.

Дрібні монети теж втрачають популярність

У низці європейських країн вже відмовилися від випуску монет номіналом 1 і 2 центи. Наприклад, у Бельгії, Нідерландах, Фінляндії, Ірландії, Словаччині, Італії, Естонії та Литві магазини зобов’язані округлювати суму до найближчих 5 центів під час розрахунку готівкою.

Подібну практику нині обговорюють і в інших країнах, зокрема в Іспанії, Франції, Німеччині, Португалії та Австрії.

До речі! Хоча монети 1 і 2 центи залишаються дійсними, їх прибирають з обігу, щоб спростити готівкові розрахунки та зменшити кількість дріб’язку, що постійно губиться.