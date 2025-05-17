Грошові перекази за кордон: скільки можна надіслати у 2025 році
- Нацбанк скасував обмеження на перекази за кордон до 150 тисяч гривень на місяць, що діяло до 1 квітня 2025 року.
- Банки можуть самостійно встановлювати ліміти на перекази, залежно від ризику клієнта та підтверджених доходів.
Після початку повномасштабної війни багато українців опинилися за межами країни. Тому переказ коштів з України за кордон залишається важливим питанням.
Скільки можна переказати за кордон
До 1 квітня 2025 року українці могли переказувати за кордон до 150 тисяч гривень на місяць. Але зараз це обмеження скасоване Нацбанком, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Водночас банки самостійно визначають ліміти залежно від рівня ризику клієнта та підтверджених доходів. Без обмежень залишаються:
перекази між власними рахунками в одному банку;
операції клієнтів, які надали документи про джерело доходу;
перекази від офіційно зареєстрованих волонтерів.
Перш ніж переказувати гроші за кордон, варто уточнити умови у своєму банку, підготувати документи про доходи та врахувати комісію і терміни.
Зауважте! Переказ можна здійснити через SWIFT (для великих сум) або P2P, а також за допомогою сервісів на кшталт PayPal чи Wise.