Де можна купувати валюту

Українці мають декілька варіантів для купівлі іноземної валюти, як-от долари чи євро. Придбати валюту можна з використанням як готівки, так і банківської картки, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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По-перше, іноземну валюту можна придбати в банку. Проте варто враховувати, що в банку може бути черга, що вимагатиме більше часу. Крім того, у відділенні кредитора може не бути необхідної суми валюти. Аби уникнути такої ситуації клієнт може замовити потрібну суму у валюті наперед. Також для купівлі валюти достатньо мати достатню суму на карті. Адже розплатитися за валюту реально й через термінал в касі.

Важливо! Під час купівлі готівкової валюти важливо пам'ятати про безпеку. Зокрема, важливо перевіряти купюри на справжність. Для прикладу, долари США можна перевірити за такими ознаками: номінали, мікродрук, захисна смужка та інші.

Другий варіант – це обмінники, які дуже поширені в Україні. Тож, це зручна опція для багатьох. Проте дуже важливо перевірити, чи має пункт обміну ліцензію. Річ у тому, що чимало обмінників працюють нелегально, тому вони можуть продавати фальшиві купюри.

Ще одна опція – це купівля валюти онлайн. Цей спосіб став доступний для українців в 2020 році. Фактично в онлайн банкінгу кожен може відкрити валютну картку і переводити на неї бажані суми з гривневої картки. Конвертація відбувається автоматично за поточним курсом валют в банку.