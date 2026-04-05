Яка буде пенсія після служби?
Визначальним є статус військовослужбовця під час проходження служби, адже саме він задає правову модель призначення пенсії. Якщо особа проходила контрактну службу і має необхідну вислугу років, застосовується спеціальний порядок пенсійного забезпечення військових, уточнює ПФУ.
Однак інша логіка діє щодо мобілізованих: для них пенсійне забезпечення, як правило, здійснюється в межах загальної системи, а найчастіше йдеться про пенсію по інвалідності.
Важливо! Тут обов’язково враховується, чи інвалідність пов’язана зі службою, що дає додаткові гарантії та впливає на розмір виплат.
Як визначають розмір пенсії?
Розрахунок пенсії у таких випадках є комплексним залежить від кількох ключових показників. Насамперед враховується група інвалідності: І група передбачає 100% розрахункової пенсії за віком, ІІ – 90% пенсії, а ІІІ – становить лише 50%.
Довідково: Також значення мають загальний страховий стаж (включно зі службою), рівень доходу до та під час служби, а також документи, що підтверджують обставини отримання інвалідності.
Важливо, що навіть за недостатнього стажу діють спеціальні гарантії: якщо інвалідність пов’язана з виконанням військових обов’язків, розмір пенсії не може бути нижчим за встановлений мінімум. Про це йдеться у Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби".
Який розмір пенсії у військових?
Пенсія за вислугу років для військовослужбовців розраховується як частка від їхнього грошового забезпечення під час служби. Рівень виплат зазвичай становить від 50% до 70% і напряму залежить від тривалості вислуги.
Для військових, які отримали інвалідність унаслідок війни, застосовується інший підхід. У цьому разі розмір пенсії також визначають у відсотках від грошового забезпечення, але вже з урахуванням групи інвалідності: для І групи – 100%, ІІ – 80%, ІІІ – 60%.