Хто може отримувати українську пенсію за кордоном?

Українці, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, не втрачають права на пенсійне забезпечення. Ба більше, у 2026 році оформити пенсію можна без особистого візиту до державних установ.

Однак виплати можуть не нараховуватися або бути призупинені, якщо пенсію не оформлено, не пройдено ідентифікацію чи є проблеми з документами. Також у деяких випадках значення має країна проживання та дотримання встановлених процедур.

Довідково: Як пояснюють у фонді, громадяни, які досягли пенсійного віку за межами України, можуть подати заяву через вебпортал електронних послуг. Процедура передбачає авторизацію в особистому кабінеті та вибір відповідної послуги у розділі, присвяченому пенсійному забезпеченню.

Як оформити пенсію за кордоном?

Після цього формується електронна заява, до якої необхідно додати підтвердні документи, учтонює Visit Ukaine. Потрібно буде прикріпити:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про трудовий стаж (зокрема трудову книжку);

а також, за потреби, довідки про спеціальний стаж, заробітну плату або документи, що підтверджують особливий статус.

Важливо! Усі файли подаються у цифровому форматі (скан-копії або фото належної якості).

Після подання заявки вона проходить стандартну обробку, яка зазвичай триває до 10 днів. Статус розгляду можна відстежувати онлайн в особистому кабінеті, що дозволяє контролювати процес без додаткових звернень.

Як пенсіонеру отримувати пенсію за кордоном?

Що стосується отримання коштів, передбачено кілька варіантів. Найпоширеніший з них це зарахування пенсії на банківську картку українського банку. Водночас альтернативою є міжнародні поштові перекази, зокрема через національного оператора поштового зв’язку.

Таким чином, навіть перебуваючи за кордоном, українці можуть не лише зберегти право на пенсію, а й повністю оформити її в дистанційному форматі, дотримуючись визначеної процедури.

Чи індексують такі пенсії у 2026 році?