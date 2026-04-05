Какая будет пенсия после службы?

Определяющим является статус военнослужащего во время прохождения службы, ведь именно он задает правовую модель назначения пенсии. Если лицо проходило контрактную службу и имеет необходимую выслугу лет, применяется специальный порядок пенсионного обеспечения военных, уточняет ПФУ.

Однако другая логика действует в отношении мобилизованных: для них пенсионное обеспечение, как правило, осуществляется в рамках общей системы, а чаще всего речь идет о пенсии по инвалидности.

Важно! Здесь обязательно учитывается, или инвалидность связана со службой, что дает дополнительные гарантии и влияет на размер выплат.

Как определяют размер пенсии?

Расчет пенсии в таких случаях является комплексным и зависит от нескольких ключевых показателей. Прежде всего учитывается группа инвалидности: I группа предусматривает 100% расчетной пенсии по возрасту, II – 90% пенсии, а III – составляет лишь 50%.

Справочно: Также значение имеют общий страховой стаж (включая службу), уровень дохода до и во время службы, а также документы, подтверждающие обстоятельства получения инвалидности.

Важно, что даже при недостаточном стаже действуют специальные гарантии: если инвалидность связана с выполнением военных обязанностей, размер пенсии не может быть ниже установленного минимума. Об этом говорится в Законе Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы".

Какой размер пенсии у военных?