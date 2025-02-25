Де не можна ховати гроші

Українці мають доступ до грошей в різних форматах, але найпоширеніші – це готівка та банківські карти. Коли йдеться про безпеку, то на думку спадає відразу кілька місць, де можна їх заховати, пише 24 Канал.

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Проте це може бути ризиково, оскільки більшість з цих варіантів є досить очевидними. Ось деякі з них:

Під матрацом.

У середині книг на полиці.

В ящиках та контейнерах на кухні або у ванній.

В побутових електроприладах.

У сумках або валізах, які не використовують на щоденній основі.

У сейфах, які не можна надійно закріпити.

Як правило, про усі вище згадані місця грабіжники уже давно знають та перевіряють їх відразу. Власникам автомобілів також варто подбати про безпеку грошей. Загалом радять не ховати та не залишати гроші в автівці. По-перше, машина – це уже приваблива ціль для крадіїв. На жаль, ніхто не застрахований від викрадення автівки, аварій тощо.

По-друге, машина – це не найкращий варіант для зберігання грошей. Річ у тому, що в авто загалом досить складно знайти надійний сховок для готівки або банківських карт. А такі місця як бардачок, під сидінням, дверні панелі тощо – це досить очевидні варіанти.

Крім того, варто знати, як захистити доступ до грошей на банківських рахунках. Викрадення банківських карток, їх втрата, спроби зловмисників отримати доступ до карток – це досить звичні явища у сучасному світі. Тому варто знати, як оперативно блокувати свої карти у рази виникнення ситуацій, які можуть призвести до втрати грошей та як швидко зв'язатися з банком для з'ясування усіх моментів.