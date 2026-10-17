Який податок потрібно сплатити з банківського депозиту

Наразі він ділиться на два основні компоненти: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір, про що пише UniversalBank.

Оподаткування доходів від депозитів в Україні становить 23% від суми нарахованих відсотків:

18% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% – військовий збір.

Слід одразу пояснити, що податок утримується лише з нарахованих відсотків, тоді як основна сума вкладу не оподатковується. Банк утримує податки самостійно, а вкладнику не потрібно виконувати жодних додаткових дій.

Наприклад, якщо ви відкрили депозит на 100 тисяч гривень і заробили 15 тисяч гривень відсотків, податок буде нараховано лише на 15 тисяч гривень, а вся сума вкладу повернеться без оподаткування,

– зазначили у банку.

Зокрема, в Україні оподаткуванню підлягають усі види депозитів. Це стосується як короткострокових, так і довгострокових вкладів. Також правило охоплює депозити у гривні та валюті.

Нагадаємо, що кількість депозитів, які може мати одна людина, не обмежена одним вкладом у банку. Але це мають дозволяти правила фінансової установи.