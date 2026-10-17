Який податок потрібно сплатити з банківського депозиту
Наразі він ділиться на два основні компоненти: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір, про що пише UniversalBank.
Оподаткування доходів від депозитів в Україні становить 23% від суми нарахованих відсотків:
- 18% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- 5% – військовий збір.
Слід одразу пояснити, що податок утримується лише з нарахованих відсотків, тоді як основна сума вкладу не оподатковується. Банк утримує податки самостійно, а вкладнику не потрібно виконувати жодних додаткових дій.
Наприклад, якщо ви відкрили депозит на 100 тисяч гривень і заробили 15 тисяч гривень відсотків, податок буде нараховано лише на 15 тисяч гривень, а вся сума вкладу повернеться без оподаткування,
– зазначили у банку.
Зокрема, в Україні оподаткуванню підлягають усі види депозитів. Це стосується як короткострокових, так і довгострокових вкладів. Також правило охоплює депозити у гривні та валюті.
Нагадаємо, що кількість депозитів, які може мати одна людина, не обмежена одним вкладом у банку. Але це мають дозволяти правила фінансової установи.