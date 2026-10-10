Коли варто відкривати кілька депозитів в одному банку

Кількість депозитів, які може мати клієнт в одному банку, не є універсально обмеженою одним вкладом. Фінансова установа, згідно з Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", може пропонувати різні депозитні продукти, а клієнт – розподіляти кошти між ними відповідно до своїх цілей та умов конкретних договорів.

Наприклад, частину заощаджень можна розмістити на коротший термін, а іншу – на 6, 9 або 12 місяців. Це дає можливість не прив'язувати всі гроші до одного строку та поступово отримувати доступ до частини коштів після завершення окремих депозитів.

Зверніть увагу! Ще один варіант – поєднати вклади з різними умовами. Один депозит може передбачати щомісячну виплату відсотків, інший – виплату доходу наприкінці строку, а третій – можливість поповнення. Національний банк у своїх матеріалах із фінансової грамотності також зазначає, що вкладник може розділити кошти та зробити кілька різних вкладів.

Такий підхід може бути зручним і тоді, коли банк пропонує різні ставки залежно від строку розміщення коштів. Вкладник може не обирати лише один варіант, а розподілити заощадження між кількома продуктами.

Водночас перед відкриттям кількох депозитів варто порівняти не тільки процентну ставку. Значення мають можливість дострокового розірвання договору, поповнення, порядок виплати відсотків, автоматична пролонгація та мінімальна сума вкладу.

Чи збільшує кілька депозитів суму гарантії

Головний нюанс полягає в тому, що кілька депозитів в одному банку не створюють окремих гарантій ФГВФО. Закон визначає, що відшкодування коштів здійснюється незалежно від кількості вкладів одного вкладника в одному банку.

Зверніть увагу! Тобто якщо людина має в одному банку три депозити, Фонд не розглядає їх як три незалежні суми для гарантування. При визначенні відшкодування враховується сукупний обсяг коштів вкладника в цій фінансовій установі.

Водночас станом на 2026 рік діє особливий режим гарантування. Протягом дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування ФГВФО гарантує відшкодування коштів за вкладами у повному обсязі, з урахуванням передбачених законом винятків. Асоціація українських банків також наголошує, що актуальне правило про гарантовані 600 тисяч гривень наразі не застосовується до вкладів, на які поширюється тимчасова повна гарантія.

Важливо! Тому відкриття кількох депозитів в одному банку може мати сенс для зручності управління грошима, але не для того, щоб штучно збільшити гарантовану суму. Якщо мета вкладника – саме диверсифікувати банківський ризик, логічніше розглядати розміщення коштів у різних банках, а не просто дробити їх на кілька депозитних договорів в одній установі.

При цьому кілька депозитів можуть бути корисними з погляду фінансового планування. Наприклад, замість одного великого вкладу на рік можна сформувати кілька депозитів із різними строками завершення. У такому разі гроші повертатимуться частинами, що забезпечує більшу ліквідність.

Отже, мати кілька депозитів в одному банку можна, якщо це дозволяють правила конкретної фінустанови. Однак вкладнику варто розуміти різницю між зручним розподілом власних грошей і диверсифікацією ризику: кілька вкладів в одному банку залишаються коштами одного вкладника в одній установі для цілей гарантування.

До речі, ми нещодавно розповідали, що для багатьох українців іноземна валюта давно стала звичним способом зберігання частини заощаджень, а євро – одним із найпопулярніших варіантів. Саме тому будь-які новини про можливі зміни в обігу традиційно привертають особливу увагу.