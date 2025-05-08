Що дорожче за золото

Ціна золота в останні роки була на перших шпальтах світових медіа. Дорогоцінний метал стрімко дорожчав, оновлюючи рекорд за рекордом. Однак навіть рекордна ціна золота не може зрівнятися з низкою металів, за які готові платити значно більше, пише 24 Канал.

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Ось трійка металів, які коштують значно більше за золото:

Каліфорній-252 – це сріблясто-білий метал з підвищеною пластичністю. Цей метал дуже легко набуває будь-якої форми. Цей метал виробляють виключно в лабораторії. Як правило, цей процес займає 8 років.

Осмій – це один із найбільш рідкісних металів у світі. Тим паче його неможливо підробити. Метал із платинової групи.

Родій – це ще один метал із сімейства платинових. Він надзвичайно популярний серед ювелірів, адже є неймовірно твердим та крихким водночас.

Щодо золота, то воно з початку 2025 року зросло в ціні на понад 26%, згідно з даними MarketWatch. Особливо стрімко дорогоцінний метал дорожчав з початку весни, коли президент США Дональд Трамп почав впроваджувати свою митну політику у спробі змінити торговий порядок у світі.