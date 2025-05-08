Что дороже золота

Цена золота в последние годы была на первых полосах мировых медиа. Драгоценный металл стремительно дорожал, обновляя рекорд за рекордом. Однако даже рекордная цена золота не может сравниться с рядом металлов, за которые готовы платить значительно больше, пишет 24 Канал.

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Вот тройка металлов, которые стоят значительно больше золота:

Калифорний-252 – это серебристо-белый металл с повышенной пластичностью. Этот металл очень легко принимает любую форму. Этот металл производят исключительно в лаборатории. Как правило, этот процесс занимает 8 лет.

Осмий – это один из самых редких металлов в мире. Тем более его невозможно подделать. Металл из платиновой группы.

Родий – это еще один металл из семейства платиновых. Он чрезвычайно популярен среди ювелиров, ведь невероятно твердым и хрупким одновременно.

Что касается золота, то оно с начала 2025 года выросло в цене более чем на 26%, согласно данным MarketWatch. Особенно стремительно драгоценный металл дорожал с начала весны, когда президент США Дональд Трамп начал внедрять свою таможенную политику в попытке изменить торговый порядок в мире.