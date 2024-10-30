Речь идет как о всесторонней помощи, так и об организации безопасных условий для детей и качественное обучение. В этих вопросах очень важны благотворительные программы, которые уже стали неотъемлемой частью жизни украинцев, передает 24 Канал.

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"Детский приют" поддерживает детей в Украине

Одна из благотворительных программ, созданных, чтобы поддержать маленьких украинцев, – "Детский приют". Она призвана улучшить качество жизни, обеспечить лечение и способствовать образовательному развитию детей, несмотря на войну. Подробнее о программе и как подать заявку можно узнать на официальном сайте.

Эту программу создал Райффайзен Банк совместно с международными партнерами, в частности благотворительным фондом Stepic CEE Charity.

Как Райффайзен Банк и Stepic CEE Charity обеспечивают жителей Николаевщины питьевой водой: видео

Программа предоставляет грантовую помощь в размере до 200 000 гривен, что позволяет поддержать как можно больше маленьких украинцев. Кроме того, этот грант является не только финансовой помощью, но и дает детям возможность восстановиться и почувствовать заботу о себе.

За год в рамках программы удалось сделать немало, а именно выдать 40 благотворительных грантов, общая сумма которых составляет более 7,5 миллиона гривен.

Основными направлениями "Детского приюта" являются:

Ремонт и обновление зданий. Программа финансирует обновление инфраструктуры образовательных и медицинских учреждений, создавая для детей современные пространства, где можно жить, учиться и лечиться. Образование и обучение, направлены на расширение и обеспечение качественного и безопасного образования для детей в Украине. Оздоровление и реабилитация. Это направление является одним из приоритетов "Детского приюта", ведь речь идет и о психологическом, и о физическом восстановлении детей, пострадавших от войны. Финансирование предоставляют на медицинское обслуживание, психологическую поддержку и реабилитационные мероприятия.

Стать участником программы могут:

дошкольные учебные заведения,

учебные заведения начального и среднего образования,

больницы,

детские дома,

общежития,

благотворительные фонды,

другие учреждения социальной инфраструктуры.

Помощь в рамках сотрудничества с Благотворительным Фондом "Каритас Одесса УГКЦ" | Фото Райффайзен Банк

Что нужно сделать для участия в программе "Детский приют":

Сначала стоит подготовить необходимые документы для получения благотворительной помощи, перечень которых можно найти по ссылке.

После этого следует заполнить специальную форму и прикрепить все документы и фото (при необходимости).

Далее надо только ожидать решения о получении благотворительной помощи.

В случае одобрения участник программы должен предоставить отчет о целевом использовании средств.

Кому уже удалось помочь благодаря "Детскому приюту"

Немало учебных заведений воспользовались грантовой помощью

Детские сады, школы и колледжи могут воспользоваться программой "Детский приют" от Райффайзен Банка. На сегодня многие из них уже получили необходимую помощь, в частности по модернизации учебного процесса и инфраструктуры.

Одним из примеров является Кагарлицкий лицей №2, где за средства программы для кабинета информатики приобрели новые компьютеры. Это позволило 403 ученикам эффективнее учиться.

Ученики одного из образовательных учреждений, получивших грант / Фото с Ровенской специальной школы Кировоградского областного совета

А вот Ровенская специальная школа и Хмельницкий профессиональный лицей получили современное оборудование для лучшего обучения детей с особыми потребностями, детей-сирот и внутренне перемещенных лиц.

получили современное оборудование для лучшего обучения детей с особыми потребностями, детей-сирот и внутренне перемещенных лиц. В свою очередь, для 7 детских садов Киевской, Сумской и Черниговской областей профинансировали закупку спортивного инвентаря, музыкального и развивающего оборудования, оргтехники, мебели, а также материалов для творчества и обустройства кухни.

Финансовая помощь для самых маленьких украинцев / Фото из Белоцерковского учреждения дошкольного образования №17 "Улыбка" Райффайзен Банк

Программа рассчитана на больницы и медучреждения

Программа "Детский приют" также прилагает усилия, чтобы маленькие украинцы могли получить качественную медицинскую помощь.

Благодаря гранту роддом №4 в Запорожье получил шприцевые помпы для оказания неотложной медицинской помощи новорожденным и роженицам.

получил шприцевые помпы для оказания неотложной медицинской помощи новорожденным и роженицам. Львовская областная клиническая больница закупила оборудование для мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови новорожденных, что критически важно для лечения детей группы высокого перинатального риска.

закупила оборудование для мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови новорожденных, что критически важно для лечения детей группы высокого перинатального риска. Также за средства программы отремонтировали операционный зал в Здолбуновской центральной городской больнице, чтобы там была возможность оказывать квалифицированную помощь даже в самых сложных случаях.

Медучреждения могут получить помощь в рамках программы "Детский приют" / Фото из "Клинического центра детской медицины" Львовского областного совета

Поддержка детей-сирот и детей с инвалидностью

"Детский приют" способствует созданию надлежащих условий для жизни, обучения и развития детей в детдомах и реабилитационных центрах. Каждый грант является вкладом в комфорт, безопасность и благополучие малышей, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

Одним из бенефициаров программы стал Киевский городской центр социальной политики поддержки детей и семей в Ворзеле, который заботится о маленьких украинцах от рождения до 10 лет. Среди них есть немало сирот и детей с инвалидностью. Благодаря программе центр получил грант в размере 200 000 гривен для ремонта котельной, поврежденной во время российской атаки. Ее восстановление было жизненно необходимым, ведь теперь 5 корпусов заведения, где находятся малыши, обеспечены теплом.

Как можно помочь детям-сиротам / Фото из "Центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью "Сияние жизни" Лозовского городского совета Харьковщины

Одесский детский дом-интернат получил новое оборудование для теплоснабжения и горячего водоснабжения.

получил новое оборудование для теплоснабжения и горячего водоснабжения. А детки-сироты и малыши с недостатками развития во Львовском областном специализированном доме ребенка "Любисток" теперь имеют интерактивный пол для реабилитационной комнаты, необходимой для развития и восстановления двигательных и психоэмоциональных навыков.

теперь имеют интерактивный пол для реабилитационной комнаты, необходимой для развития и восстановления двигательных и психоэмоциональных навыков. Для воспитанников учебно-реабилитационного центра "Страна добра" благодаря гранту закупили наборы Lego Education Spike Prime. Это открыло детям с особыми образовательными потребностями новые возможности для обучения и творчества. Теперь они могут участвовать в соревнованиях по робототехнике.

Как проводят соревнования по робототехнике / Фото из Учебно-реабилитационного центра "Страна добра"

Как происходит поддержка детей, пострадавших от войны

Часть украинских детей из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Хуже всего то, что многие из них теряют родных, а это оставляет глубокий след в жизни.

Для 16 детей, родители которых погибли, защищая Украину, благодаря гранту в размере 200 000 гривен благотворительный фонд "Крылья" в Шполе организовал оздоровление. Маленькие украинцы имели возможность поехать в оздоровительный лагерь "Казацкая крепость", где почувствовали заботу и поддержку, которая так нужна после пережитых трагедий.

Оздоровительный лагерь для детей, потерявших родителей на войне / Фото Райффайзен Банк и Благотворительного фонда "КРЫЛА"

Благотворительный фонд "Каритас Одесса УГКЦ", который занимается 3 000 детьми, среди которых есть эвакуированные и пострадавшие от войны, получил помощь на обеспечение школьными портфелями и канцелярскими товарами.

Какую помощь оказывают спортивным учреждениям

Еще одним приоритетным направлением программы "Детский приют" являются спортивные учреждения. Ведь именно благодаря спорту закаляется сила духа и улучшается здоровье детей.

Футбольные мячи, ворота, маты-татамы – все это спортивное снаряжение получили городские футбольные клубы "Кремень" , где тренируются более 420 детей, и "Обухов", где занимаются 2050 маленьких украинцев, среди которых есть 450 внутренне перемещенных лиц. Большие победы для юных спортсменов стали еще ближе.

, где тренируются более 420 детей, и где занимаются 2050 маленьких украинцев, среди которых есть 450 внутренне перемещенных лиц. Большие победы для юных спортсменов стали еще ближе. Полтавский спортивный лицей закупил двухъярусные кровати. Их поставили в укрытии заведения, что сделало его еще более комфортным и безопасным во время ночных воздушных тревог, ведь дети в лицее находятся круглосуточно.

Инвентарь для детских футбольных команд / Фото Райффайзен Банк и "Городской футбольный клуб "Кремень" Кременчугского городского совета Полтавщины