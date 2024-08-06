Долари можуть не прийняти: які купюри вийшли з обігу
6 серпня 2024, 14:43Читать новость на русском
Існує думка, що долари певного року вже не приймають обмінники. Проте це не зовсім так, фінустанови можуть не прийняти їх лише за певних умов.
Який долар вже не використовується в обігу
В Україні вважають застарілими купюри доларів випущені 1996 року.
Читайте також Найбільше падіння з 1987 року: чому японський індекс Nikkei обваливсяНагадаємо! Після 1996 року у США оновили захисні елементи та повністю змінили дизайн доларів, тому деякі касири обмінників не можуть відрізнити фальшиві гроші від справжніх.
Попри це у НБУ наголосили, що комерційні та державні банки зобов’язані приймати долари 1996 року випуску і навіть ще старіші.
Жодних законів чи постанов, які визначають, що долари певних років недійсні, немає. Усі долари, які випускаються з 1914 року і по сьогодні, вважаються дійсними,
– написали у регуляторі.
Чому обмінники можуть відмовитися прийняти купюру
- вона має кілька пошкоджень;
- вона дуже зношена;
- порвана;
- на ній є плями фарби.