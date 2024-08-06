Какой доллар уже не используется в обращении

В Украине считают устаревшими купюры долларов выпущенные в 1996 году.

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Напомним! После 1996 года в США обновили защитные элементы и полностью изменили дизайн долларов, поэтому некоторые кассиры обменников не могут отличить фальшивые деньги от настоящих.

Несмотря на это в НБУ отметили, что коммерческие и государственные банки обязаны принимать доллары 1996 года выпуска и даже еще более старые.

Никаких законов или постановлений, которые определяют, что доллары определенных лет недействительны, нет. Все доллары, которые выпускаются с 1914 года и по сей день, считаются действительными,

– написали в регуляторе.

Почему обменники могут отказаться принять купюру

она имеет несколько повреждений;

она очень изношена;

порвана;

на ней есть пятна краски.

Заметьте! Даже банк может взыскать комиссию, если купюра порвана. А иногда он может предложить отправить такую купюру на обмен в иностранный банк-корреспондент.