Какой доллар уже не используется в обращении
В Украине считают устаревшими купюры долларов выпущенные в 1996 году.
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Несмотря на это в НБУ отметили, что коммерческие и государственные банки обязаны принимать доллары 1996 года выпуска и даже еще более старые.
Никаких законов или постановлений, которые определяют, что доллары определенных лет недействительны, нет. Все доллары, которые выпускаются с 1914 года и по сей день, считаются действительными,
– написали в регуляторе.
Почему обменники могут отказаться принять купюру
- она имеет несколько повреждений;
- она очень изношена;
- порвана;
- на ней есть пятна краски.