Який долар вже не використовується в обігу

В Україні вважають застарілими купюри доларів випущені 1996 року.

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Нагадаємо! Після 1996 року у США оновили захисні елементи та повністю змінили дизайн доларів, тому деякі касири обмінників не можуть відрізнити фальшиві гроші від справжніх.

Попри це у НБУ наголосили, що комерційні та державні банки зобов’язані приймати долари 1996 року випуску і навіть ще старіші.

Жодних законів чи постанов, які визначають, що долари певних років недійсні, немає. Усі долари, які випускаються з 1914 року і по сьогодні, вважаються дійсними,

– написали у регуляторі.

Чому обмінники можуть відмовитися прийняти купюру

вона має кілька пошкоджень;

вона дуже зношена;

порвана;

на ній є плями фарби.

Зауважте! Навіть банк може стягнути комісію, якщо купюра порвана. А інколи він може запропонувати надіслати таку купюру на обмін в іноземний банк-кореспондент.