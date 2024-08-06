Який долар вже не використовується в обігу

В Україні вважають застарілими купюри доларів випущені 1996 року.

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Попри це у НБУ наголосили, що комерційні та державні банки зобов’язані приймати долари 1996 року випуску і навіть ще старіші.

Жодних законів чи постанов, які визначають, що долари певних років недійсні, немає. Усі долари, які випускаються з 1914 року і по сьогодні, вважаються дійсними,
– написали у регуляторі.

Чому обмінники можуть відмовитися прийняти купюру

  • вона має кілька пошкоджень;
  • вона дуже зношена;
  • порвана;
  • на ній є плями фарби.