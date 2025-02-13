Як розмова Трампа та Путіна спровокувала ріст валют

На фоні новин євро зросло на 0,5% до 1,04 долара, угорський форинт натомість зміцнився на 0,8% і сягнув максимуму з кінця листопада 2024 року, а польський злотий виріс на 0,6%, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За словами Родріго Катріл, старшого валютного стратега National Australia Bank Ltd., нібито можливе перемир'я між Москвою і Києвом може дати євро потенціал для стрибка вгору.

Таким чином, європейські валюти очолили нібито ралі проти долара, який навпаки опустився. Як пояснив Елвін Тан, голова відділу валютної стратегії Азії в RBC Capital Markets, рух долара було спровоковано купівлею євро, а потім спрацювали стопи за іншими позиціями щодо долара.

У цьому русі також присутній елемент ризику,

– він додає.

Зверніть увагу! Офшорний юань зріс на 0,4% щодо долара через те, що настрої інвесторів сприяли широкому зростанню азіатських валют.