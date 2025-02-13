Що відбувається з Мосбіржею та акціями російських компаній

Індекс московської біржі

На момент написання матеріалу, станом на 13 лютого, Індекс московської біржі продовжував рости. Якщо вчора, 12 лютого, він злетів до 3100 пунктів, то сьогодні ріст відбувся вже до 3 220 пунктів, передає 24 Канал.

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Нагадуємо! Спілкування Дональда Трампа з Путіним тривало майже півтори години, однак це одразу вплинуло на ріст акції кількох російських банків, компаній та бірж.



Динаміка Індексу Мосбіржі після розмови Трампа та Путіна / Скриншот з сайту TrandingView

Російські компанії

Серед російських компаній 12 лютого акції найсуттєвіше зросли у "Газпрому", Сбербанку, Лукойл, Роснєфть, Аерофлот тощо. Водночас за даними TradingView, станом на 13 лютого, ріст акцій продовжується в "Газпрому", натомість акції Лукойл та Сбербанк падають.



Як виросли акції російських компаній 13 лютого / Cкриншот з сайту TradingView

Курс рубля до долара

Відреагував на розмову Трампа та Путіна і курс рубля, який зріс з 90,7 рубля до 94 рублі за долар. Однак на сьогодні ціна повернулася до свого показника у 90,7 рубля.