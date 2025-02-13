Как разговор Трампа и Путина спровоцировал рост валют

На фоне новостей евро выросло на 0,5% до 1,04 доллара, венгерский форинт зато укрепился на 0,8% и достиг максимума с конца ноября 2024, а польский злотый вырос на 0,6%, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По словам Родриго Катрил, старшего валютного стратега National Australia Bank Ltd., якобы возможное перемирие между Москвой и Киевом может дать евро потенциал для прыжка вверх.

Таким образом, европейские валюты возглавили якобы ралли против доллара, который наоборот опустился. Как пояснил Элвин Тан, глава отдела валютной стратегии Азии в RBC Capital Markets, движение доллара было спровоцировано покупкой евро, а затем сработали стопы по другим позициям относительно доллара.

В этом движении также присутствует элемент риска,

– он добавляет.

Обратите внимание! Оффшорный юань вырос на 0,4% относительно доллара из-за того, что настроения инвесторов способствовали широкому росту азиатских валют.