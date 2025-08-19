Першою платіжними грошима в Україні були купоно-карбованці. Саме ця валюта прийняла на себе весь удар гіперінфляції на початку незалежності. І лише з 1996 року українці побачили гривню як національну валюту.

Якими були перші гроші України?

У березні 1991 року Україна створила на базі колишнього Українського республіканського банку Держбанку СРСР власний Національний банк. На нього покладалося завдання щодо врегулювання грошового обігу та кредиту, інформує 24 Канал.

Взимку 1992 року Національний банк України ввів в обіг купони багаторазового використання, що в народі прозивали купоно-карбованцями, повідомляє Музей грошей НБУ.

У 1992 році перший президент незалежної України, Леонід Кравчук, наказав остаточно вилучити з грошового обігу радянський рубль. Відтоді законним платіжним засобом став лише український карбованець.

Відомо, що дизайн банкнот українського карбованця до 5 000 купоно-карбованців мав на лицьовій стороні пам'ятник засновників Києва, а на звороті – Софійський собор.

Більші номінали карбованців мали на лицьовому звороті пам'ятник Тарасові Шевченку у Києві, а на звороті – будівлі НБУ, Національної опери України імені Тараса Шевченка та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Купоно-карбованці у 1992 – 1996 роках / Фото НБУ, Інститут історії України

Коли ввели гривні?

Як повідомляють в НБУ, перші банкноти гривні були створені за дизайном художників Василя Лопати та Бориса Максимова. Вони були надруковані у Канаді та Великій Британії.

Тоді було випущено банкноти номінальною вартістю 1, 2, 10, 20, 50 та 100 гривень, а резервними стали 5 та 200 гривень. У 1996 році до цього списку додалися 500 гривень. Натомість розмінну монету було випущено номінальною вартістю 1, 2, 10, 25 та 50 копійок.

Таким чином, українських карбованців підлягали обміну на гривні за курсом: 100 000 карбованців = 1 гривня.

Цікаво! Якщо назва для національної валюти була без суперечок і всі погодилися на назву "гривня", то щодо сотої частини велася дискусія. Серед варіантів назви були сотий, бофон, гріш, шаг та інші. Відтак, саме шаги мали увійти в обіг разом з гривнею. Однак більшість наполягли на назві "копійка", яка використовувалася в СРСР.

1 гривня

Після впровадження перших гривень дизайн української гривні змінювався від 1992 року по сьогодні 5 разів. Останні зміни в дизайні відбулися 2018 року. Тоді паперову банкноту 1 гривні замінили на формат копійки.

Різні дизайни 1 гривні незалежної України (від 1992 року по 2006 рік) / Фото НБУ

100 гривень

Водночас дизайн 100 гривень змінювали дизайн 3 рази. Банківські номінали, що були змінені в 2014 році, досі залишаються в обігу.

1 000 гривень

1 000 гривень було впроваджено в обіг з 2019 року. За словами голови НБУ, перевагою введення нової банкноти є те, що це підвищує зручність розрахунків та скорочує витрати на виготовлення та оброблення банкнот.

До введення 1 000 гривень найвищою банкнотою була купюра в 500 гривень.



Найвища банкнота номіналом в 1 000 гривень / Фото НБУ