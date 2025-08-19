Первыми платежными деньгами в Украине были купоно-карбованцы. Именно эта валюта приняла на себя весь удар гиперинфляции в начале независимости. И только с 1996 года украинцы увидели гривну как национальную валюту.

Какими были первые деньги Украины?

В марте 1991 года Украина создала на базе бывшего Украинского республиканского банка Госбанка СССР собственный Национальный банк. На него возлагалась задача по урегулированию денежного обращения и кредита, информирует 24 Канал.

Зимой 1992 года Национальный банк Украины ввел в обращение купоны многократного использования, что в народе называли купоно-карбованцами, сообщает Музей денег НБУ.

В 1992 году первый президент независимой Украины, Леонид Кравчук, приказал окончательно изъять из денежного обращения советский рубль. С тех пор законным платежным средством стал только украинский карбованец.

Известно, что дизайн банкнот украинского карбованца до 5 000 купоно-карбованцев имел на лицевой стороне памятник основателей Киева, а на обороте – Софийский собор.

Большие номиналы карбованцев имели на лицевой стороне памятник Тарасу Шевченко в Киеве, а на обороте – здания НБУ, Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Купоно-карбованцы в 1992 – 1996 годах / Фото НБУ, Институт истории Украины

Когда ввели гривны?

Как сообщают в НБУ, первые банкноты гривны были созданы по дизайну художников Василия Лопаты и Бориса Максимова. Они были напечатаны в Канаде и Великобритании.

Тогда были выпущены банкноты номинальной стоимостью 1, 2, 10, 20, 50 и 100 гривен, а резервными стали 5 и 200 гривен. В 1996 году к этому списку добавились 500 гривен. Зато разменную монету было выпущено номинальной стоимостью 1, 2, 10 10, 25 и 50 копеек.

Таким образом, украинских карбованцев подлежали обмену на гривны по курсу: 100 000 карбованцев = 1 гривна.

Интересно! Если название для национальной валюты было без споров и все согласились на название "гривна", то по сотой части велась дискуссия. Среди вариантов названия были сотый, бофон, грош, шаг и другие. Поэтому, именно шаги должны были войти в оборот вместе с гривной. Однако большинство настояли на названии "копейка", которая использовалась в СССР.

1 гривна

После внедрения первых гривен дизайн украинской гривны менялся с 1992 года по сей день 5 раз. Последние изменения в дизайне произошли в 2018 году. Тогда бумажную банкноту 1 гривны заменили на формат копейки.

Различные дизайны 1 гривны независимой Украины (с 1992 года по 2006 год) / Фото НБУ

100 гривен

В то же время дизайн 100 гривен меняли дизайн 3 раза. Банковские номиналы, что были изменены в 2014 году, до сих пор остаются в обращении.

1 000 гривен

1 000 гривен были введены в обращение с 2019 года. По словам главы НБУ, преимуществом введения новой банкноты является то, что это повышает удобство расчетов и сокращает расходы на изготовление и обработку банкнот.

До введения 1 000 гривен самой высокой банкнотой была купюра в 500 гривен.



Самая высокая банкнота номиналом в 1 000 гривен / Фото НБУ