Як виглядають нові купюри?

Нові купюри будуть об'єднані темою "Швейцарія та її вершини". Кожна з шести банкнот буде присвячена певному регіону країни – від долин до гір, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Центробанк країни запустив онлайн-опитування, яке триватиме до 7 вересня. Паралельно нові варіанти дизайну грошей оцінюватимуть члени консультативної ради з-поміж зовнішніх експертів.

Ми переконані, що готівка і в майбутньому залишиться широко використовуваним засобом платежу,

– заявив президент банку Мартін Шлегель.

Один з варіантів дизайну грошей / фото Swiss National Bank

Як уточнили в банку, шість найкращих варіантів пройдуть до другого етапу відбору, на якому увага буде зосереджена на питаннях можливої співпраці та комерційної реалізації. Остаточне рішення прийме місцевий Нацбанк, а оголосять його на початку 2026 року.

При цьому нові купюри в обігу з'являться не скоро. Їх планується ввести в обіг не раніше початку наступного десятиліття.

