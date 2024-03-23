Які валюти коштують дорожче, ніж долар і як їх придбати в Україні

Американський долар продовжує бути лідером серед світових валют за популярністю, та при цьому — не входить навіть до п'ятірки найдорожчих валют. Натомість є інші валюти, яким американський долар поступається вдвічі або й втричі.

Кувейтський динар — 3,25 долара

Кувейт є країною з високим рівнем доходів, основним джерелом яких є нафта. У 2022—2023 країна експортувала нафту на суму 87 мільярдів доларів — це майже 93% від усіх державних доходів. З 2007 року курс кувейтського динара закріплений не за доларом, а за кошиком різних валют.

Бахрейнський динар — 2,65 долара

! Кувейтський динар став однією з перших валют, яка була обладнана захистом від підробок у вигляді металевих ниток та водяних знаків на початку 1960-х років.

Бахрейн, невелике острівне королівство в Перській затоці, складається з 83 островів, з'єднаних між собою автодорогами. Придатних для землеробства земель тут мало, а головні доходи країни приносять видобуток і перероблення нафти, фінансові послуги та туризм. Курс бахрейнського динара фіксовано відносно долара США.

Оманський ріал — 2,6 долара

Султанат Оман, який є однією з найзаможніших нафтових монархій у регіоні Перської затоки, відкрив свої нафтові родовища у 1961-1962 роках із початком експорту нафти у 1967 році. Сьогодні економіка Оману значною мірою залежить від нафтопереробної промисловості, металургії та туризму.

Йорданський динар — 1,41 долара

! Від 1986 року вартість оманського ріала фіксована щодо долара США, становлячи 2,6 долара за ріал, що робить його однією з найстабільніших валют світу.

Офіційною валютою Йорданії є йорданський динар, відомий своєю стабільністю в регіоні Близького Сходу, що забезпечується фіксованим курсом до долара США. Така валютна політика забезпечує стабільність обмінного курсу йорданського динара та впевненість у збереженні вартості заощаджень.

! Йорданський динар також використовується як платіжний засіб у деяких інших регіонах, зокрема на Західному березі річки Йордан та в секторі Газа, хоча офіційною валютою там є ізраїльський шекель.

Цікаво, що економіка Йорданії має певні виклики з нестабільністю, а державний борг країни у 2023 році склав близько 89% від її ВВП.

Серед інших валют, яким долар поступається у ціні:

Фунт стерлінгів — 1,28 долара

Долар Кайманових островів — 1,21 долара

Швейцарський франк — 1,13 долара

Євро — 1,09 долара

Які з цих валют можна купити в Україні

З доступних до продажу валют в Україні доступний для покупки британський фунт стерлінгів. Середня ціна придбання становить 49,2 гривні, а ціна продажу — 49,9 гривні, що вказує на спред у 1,4%.

Швейцарський франк теж можна знайти в обмінних пунктах, з курсом 43,83 гривні за купівлю та 44,52 гривні за продаж, спред складає 1,55%.

! В асортименті багатьох обмінників присутній і канадський долар, з середньою ціною купівлі 28,35 гривні та ціною продажу 28,8 гривні, що означає спред в 1,6%. Для порівняння, спред при обміні американського долара, згідно з середніми курсами, становить всього 0,46%.