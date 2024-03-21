Кувейтський динар — 3,25 долара

Кувейт є країною з високим рівнем доходів, основним джерелом яких є нафта. У 2022—2023 країна експортувала нафту на суму 87 мільярдів доларів — це майже 93% від усіх державних доходів. З 2007 року курс кувейтського динара закріплений не за доларом, а за кошиком різних валют.

Цікаво! Кувейтський динар став однією з перших валют, яка була обладнана захистом від підробок у вигляді металевих ниток та водяних знаків на початку 1960-х років.

Бахрейнський динар — 2,65 долара

Бахрейн, невелике острівне королівство в Перській затоці, складається з 83 островів, з'єднаних між собою автодорогами. Придатних для землеробства земель тут мало, а головні доходи країни приносять видобуток і перероблення нафти, фінансові послуги та туризм. Курс бахрейнського динара фіксовано відносно долара США.

Оманський ріал — 2,6 долара

Султанат Оман, який є однією з найзаможніших нафтових монархій у регіоні Перської затоки, відкрив свої нафтові родовища у 1961-1962 роках із початком експорту нафти у 1967 році. Сьогодні економіка Оману значною мірою залежить від нафтопереробної промисловості, металургії та туризму.

Цікаво! Від 1986 року вартість оманського ріала фіксована щодо долара США, становлячи 2,6 долара за ріал, що робить його однією з найстабільніших валют світу.

Йорданський динар — 1,41 долара

Офіційною валютою Йорданії є йорданський динар, відомий своєю стабільністю в регіоні Близького Сходу, що забезпечується фіксованим курсом до долара США. Така валютна політика забезпечує стабільність обмінного курсу йорданського динара та впевненість у збереженні вартості заощаджень.

Цікаво! Йорданський динар також використовується як платіжний засіб у деяких інших регіонах, зокрема на Західному березі річки Йордан та в секторі Газа, хоча офіційною валютою там є ізраїльський шекель.

Цікаво, що економіка Йорданії має певні виклики з нестабільністю, а державний борг країни у 2023 році склав близько 89% від її ВВП.

Серед інших валют, яким долар поступається у ціні:

Фунт стерлінгів — 1,28 долара

Долар Кайманових островів — 1,21 долара

Швейцарський франк — 1,13 долара

Євро — 1,09 долара

Які з цих валют можна купити в Україні

З доступних до продажу валют в Україні доступний для покупки британський фунт стерлінгів. Середня ціна придбання становить 49,2 гривні, а ціна продажу — 49,9 гривні, що вказує на спред у 1,4%.

Швейцарський франк теж можна знайти в обмінних пунктах, з курсом 43,83 гривні за купівлю та 44,52 гривні за продаж, спред складає 1,55%.

До слова! В асортименті багатьох обмінників присутній і канадський долар, з середньою ціною купівлі 28,35 гривні та ціною продажу 28,8 гривні, що означає спред в 1,6%. Для порівняння, спред при обміні американського долара, згідно з середніми курсами, становить всього 0,46%.