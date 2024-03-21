Кувейтський динар — 3,25 долара
Кувейт є країною з високим рівнем доходів, основним джерелом яких є нафта. У 2022—2023 країна експортувала нафту на суму 87 мільярдів доларів — це майже 93% від усіх державних доходів. З 2007 року курс кувейтського динара закріплений не за доларом, а за кошиком різних валют.
Бахрейнський динар — 2,65 долара
Бахрейн, невелике острівне королівство в Перській затоці, складається з 83 островів, з'єднаних між собою автодорогами. Придатних для землеробства земель тут мало, а головні доходи країни приносять видобуток і перероблення нафти, фінансові послуги та туризм. Курс бахрейнського динара фіксовано відносно долара США.
Оманський ріал — 2,6 долара
Султанат Оман, який є однією з найзаможніших нафтових монархій у регіоні Перської затоки, відкрив свої нафтові родовища у 1961-1962 роках із початком експорту нафти у 1967 році. Сьогодні економіка Оману значною мірою залежить від нафтопереробної промисловості, металургії та туризму.
Йорданський динар — 1,41 долара
Офіційною валютою Йорданії є йорданський динар, відомий своєю стабільністю в регіоні Близького Сходу, що забезпечується фіксованим курсом до долара США. Така валютна політика забезпечує стабільність обмінного курсу йорданського динара та впевненість у збереженні вартості заощаджень.
Цікаво, що економіка Йорданії має певні виклики з нестабільністю, а державний борг країни у 2023 році склав близько 89% від її ВВП.
Серед інших валют, яким долар поступається у ціні:
- Фунт стерлінгів — 1,28 долара
- Долар Кайманових островів — 1,21 долара
- Швейцарський франк — 1,13 долара
- Євро — 1,09 долара
Які з цих валют можна купити в Україні
З доступних до продажу валют в Україні доступний для покупки британський фунт стерлінгів. Середня ціна придбання становить 49,2 гривні, а ціна продажу — 49,9 гривні, що вказує на спред у 1,4%.
Швейцарський франк теж можна знайти в обмінних пунктах, з курсом 43,83 гривні за купівлю та 44,52 гривні за продаж, спред складає 1,55%.