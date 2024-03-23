Кувейтский динар - 3,25 доллара

Кувейт является страной с высоким уровнем доходов, основным источником которых является нефть. В 2022-2023 страна экспортировала нефть на сумму 87 миллиардов долларов - это почти 93% от всех государственных доходов. С 2007 года курс кувейтского динара закреплен не за долларом, а за корзиной различных валют.

Интересно! Кувейтский динар стал одной из первых валют, которая была оборудована защитой от подделок в виде металлических нитей и водяных знаков в начале 1960-х годов.

Бахрейнский динар - 2,65 доллара

Бахрейн, небольшое островное королевство в Персидском заливе, состоит из 83 островов, соединенных между собой автодорогами. Пригодных для земледелия земель здесь мало, а главные доходы страны приносят добыча и переработка нефти, финансовые услуги и туризм. Курс бахрейнского динара фиксирован относительно доллара США.

Оманский риал - 2,6 доллара

Султанат Оман, который является одной из самых богатых нефтяных монархий в регионе Персидского залива, открыл свои нефтяные месторождения в 1961-1962 годах с началом экспорта нефти в 1967 году. Сегодня экономика Омана в значительной степени зависит от нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии и туризма.

Интересно! С 1986 года стоимость оманского риала фиксированная относительно доллара США, составляя 2,6 доллара за риал, что делает его одной из самых стабильных валют мира.

Иорданский динар - 1,41 доллара

Официальной валютой Иордании является иорданский динар, известный своей стабильностью в регионе Ближнего Востока, что обеспечивается фиксированным курсом к доллару США. Такая валютная политика обеспечивает стабильность обменного курса иорданского динара и уверенность в сохранении стоимости сбережений.

Интересноиорданский динар также используется как платежное средство в некоторых других регионах, в частности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, хотя официальной валютой там является израильский шекель.

Интересно, что экономика Иордании имеет определенные вызовы с нестабильностью, а государственный долг страны в 2023 году составил около 89% от ее ВВП.

Среди других валют, которым доллар уступает в цене:

Фунт стерлингов - 1,28 доллара

Доллар Каймановых островов - 1,21 доллар

Швейцарский франк - 1,13 доллара

Евро - 1,09 доллара

Какие из этих валют можно купить в Украине

Из доступных к продаже валют в Украине доступен для покупки британский фунт стерлингов. Средняя цена приобретения составляет 49,2 гривны, а цена продажи - 49,9 гривны, что указывает на спред в 1,4%.

Швейцарский франк тоже можно найти в обменных пунктах, с курсом 43,83 гривны за покупку и 44,52 гривны за продажу, спред составляет 1,55%.

К слову! В ассортименте многих обменников присутствует и канадский доллар, со средней ценой покупки 28,35 гривны и ценой продажи 28,8 гривны, что означает спред в 1,6%. Для сравнения, спред при обмене американского доллара, согласно средним курсам, составляет всего 0,46%.