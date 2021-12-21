З яким курсом гривня завершить 2021 рік: прогноз аналітиків
21 грудня 2021 , 13:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Минулого тижня гривня відчутно ослабла і не змогла надовго затриматися на рівні нижче 27 за долар. Проте це не межа – аналітики очікують подальшого знецінення гривні.
У вівторок, 21 грудня, НБУ встановив курс на рівні 27,28 гривні за долар. За останні 7 днів гривня втратила 40 копійок або 1,5%.
Цікаво До 1000% зростання: скільки інвесторам принесли 5 найприбутковіших криптовалют у 2021 році
Серед чинників підтримки гривні можна виділити зростання портфелю ОВДП нерезидентів, який за минулий тиждень збільшився на 1,4 мільярда гривень. Це позитивний сигнал, адже зростання вкладень іноземних інвесторів в ОВДП продовжується вже другий тиждень поспіль. Хоча, звичайно, гарантувати збереження цієї тенденції наразі неможливо, адже окрім економічних факторів в цьому питання важливу роль відіграють і геополітичні чинники.
Якими будуть останні тижні 2021 року
При цьому експертка вважає, що передостанній тиждень року буде турбулентним для гривні. Віталій Мінько, аналітик та директор Forex Club у Львові, теж вважає, що ситуація на валютному ринку буде нестабільною:
- З одного боку, компанії обмінюватимуть долар на гривню, щоб виплатити працівниками зарплати, премії та відпускні напередодні свят, а також, щоб сплатити податки.
- З іншого боку, експортерам відшкодують ПДВ, а це зменшить їх попит на гривню та необхідність продавати валюту.
При цьому інші фактори тиску на гривню залишаються. Це високі енергетичні ціни (вартість газу в Європі досягла 1900 доларів) та низькі запаси палива. Також погіршилися глобальні настрої інвесторів на тлі посилення кредитно-грошової політики, а також ризиків, спричинених штамом Омікрон. В результаті нерезиденти можуть відновити виведення валюти з України.
Прогноз курсу долара
- Анна Золотько очікує, що торги наступного тижня проходитимуть в діапазоні 27,20 – 27,60 гривні за долар.
- Аналітик ICU Тарас Котович очікує, що цього тижня гривня буде в межах коридору 27,00 – 27,50 гривні за долар, але ближче до 27,50 гривні за долар.
- При цьому Тарас Котович з ICU та Віталій Мінько з Forex Club вважають, що НБУ не дозволить гривні знеціниться більше, ніж до 27,50 гривні за долар. Віталій Мінько очікує рух у діапазоні 27,25 – 27,35 гривні за долар.