Во вторник, 21 декабря, НБУ установил курс на уровне 27,28 гривны за доллар. За последние 7 дней гривна потеряла 40 копеек или 1,5%.
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Среди факторов поддержки гривны можно выделить рост портфеля ОВГЗ нерезидентов, который за прошлую неделю увеличился на 1,4 миллиарда гривен. Это положительный сигнал, ведь рост вложений иностранных инвесторов в ОВГЗ продолжается уже вторую неделю подряд. Хотя, конечно, гарантировать сохранение этой тенденции невозможно, ведь кроме экономических факторов в этом вопросе важную роль играют и геополитические факторы.
Какими будут последние недели 2021 года
При этом эксперт считает, что предпоследняя неделя года будет турбулентной для гривны. Виталий Минько, аналитик и директор Forex Club во Львове, тоже считает, что ситуация на валютном рынке будет нестабильной:
- С одной стороны, компании будут обменивать доллар на гривну, чтобы выплатить работниками зарплаты, премии и отпускные в канун праздников, а также уплатить налоги.
- С другой стороны, экспортерам возместят НДС, а это снизит их спрос на гривну и необходимость продавать валюту.
При этом другие факторы давления на гривну остаются. Это высокие энергетические цены (стоимость газа в Европе достигла 1900 долларов) и низкие запасы топлива. Также ухудшились глобальные настроения инвесторов на фоне усиления кредитно-денежной политики, а также рисков, вызванных штаммом Омикрон. В результате нерезиденты могут возобновить вывод валюты из Украины.
Прогноз курса доллара
- Анна Золотько ожидает, что торги на следующей неделе будут проходить в диапазоне 27,20 – 27,60 гривны за доллар.
- Аналитик ICU Тарас Котович ожидает, что на этой неделе гривна будет в пределах коридора 27,00 – 27,50 гривны за доллар, но ближе к 27,50 гривны за доллар.
- При этом Тарас Котович из ICU и Виталий Минько из Forex Club считают, что НБУ не позволит гривне обесцениться больше, чем до 27,50 гривны за доллар. Виталий Минько ожидает движение в диапазоне 27,25 – 27,35 гривны за доллар.