У вівторок, 21 грудня, НБУ встановив курс на рівні 27,28 гривні за долар. За останні 7 днів гривня втратила 40 копійок або 1,5%.

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Серед чинників підтримки гривні можна виділити зростання портфелю ОВДП нерезидентів, який за минулий тиждень збільшився на 1,4 мільярда гривень. Це позитивний сигнал, адже зростання вкладень іноземних інвесторів в ОВДП продовжується вже другий тиждень поспіль. Хоча, звичайно, гарантувати збереження цієї тенденції наразі неможливо, адже окрім економічних факторів в цьому питання важливу роль відіграють і геополітичні чинники. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

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При цьому експертка вважає, що передостанній тиждень року буде турбулентним для гривні. Віталій Мінько, аналітик та директор Forex Club у Львові, теж вважає, що ситуація на валютному ринку буде нестабільною:

З одного боку, компанії обмінюватимуть долар на гривню, щоб виплатити працівниками зарплати, премії та відпускні напередодні свят, а також, щоб сплатити податки.

З іншого боку, експортерам відшкодують ПДВ, а це зменшить їх попит на гривню та необхідність продавати валюту.

При цьому інші фактори тиску на гривню залишаються. Це високі енергетичні ціни (вартість газу в Європі досягла 1900 доларів) та низькі запаси палива. Також погіршилися глобальні настрої інвесторів на тлі посилення кредитно-грошової політики, а також ризиків, спричинених штамом Омікрон. В результаті нерезиденти можуть відновити виведення валюти з України. Віталій Мінько Аналітик та директор Forex Club у Львові

Прогноз курсу долара