Якою буде ситуація у вересні

Деталі в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозом, вересень має всі шанси стати одним із найбільш насичених місяців року. Однак курс валюти очікують у межах 44,7 – 45,4 гривні за долар і 51,5 – 53 гривні за євро.

Дорожче пальне, підготовка до опалювального сезону, руйнування логістичної інфраструктури, погіршення зовнішньоторговельного балансу та можливе прискорення інфляції в країні створюватимуть додатковий попит на валюту. Щоправда, Нацбанк України залишатиметься так званим "амортизатором".

За його режиму "керованої гнучкості" коливання курсу можливі, однак їхній масштаб значною мірою залежатиме від здатності регулятора компенсувати дисбаланси на ринку.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Серед основних покупців на міжбанку залишатимуться імпортери енергоресурсів, пального та енергообладнання. Підготовка до осінньо-зимового сезону вже розпочалася, тому валютні потреби цього сегмента закономірно зростатимуть.

Окрім того, ситуацію може ускладнити скорочення валютного виторгу експортерів. До слова, за січень – липень Україна імпортувала товарів на 58,1 мільярда доларів, тоді як експорт становив лише 24,1 мільярда доларів. Тож від'ємне сальдо наблизилося до 34 мільярдів доларів, і такий розрив може стати одним із головних джерел фонового тиску протягом осені.

Додатковий тиск створюють воєнні ризики. Удари по складах, логістичних центрах, АЗС та транспортній інфраструктурі змушують бізнес перебудовувати маршрути, створювати резервні потужності, закуповувати обладнання та збільшувати витрати.

Усе це може позначитися й на інфляції. Якщо у серпні споживчі ціни зростуть приблизно на 1,3 – 1,5%, а у вересні – до 1%, то вже восени річний показник може наблизитися до 10,1 – 10,3%.

Для валютного ринку це важливо через настрої населення та бізнесу. Швидше зростання цін посилює інтерес до долара та євро як способу збереження заощаджень. Водночас підстав говорити про неконтрольоване ослаблення нацвалюти наразі немає.

Нагадаємо, облікова ставка Нацбанку на рівні 15,5% підтримує привабливість гривневих інструментів. Зокрема, депозити та ОВДП за нинішньої дохідності дозволяють частково компенсувати інфляційні втрати й водночас отримати певний реальний дохід.