На що вплине зміна облікової ставки

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, такий крок був неочікуваним і насамперед спрямованим на стримування інфляції. Тепер же учасникам ринку знадобиться декілька днів, щоб оцінити наслідки та адаптуватися до нових умов.

Нацбанк намагається сформувати умови для підвищення привабливості гривні та "зв'язати" ліквідність, щоб вона залишалася на депозитах і в ОВДП, а не переходила на валютний ринок. Водночас це нібито не змінює девальваційних очікувань.

Значно більший вплив наразі має ситуація на міжбанку.

Аналітик оцінює ризик зростання дефіциту валюти через портову блокаду в додаткові 25 – 90 мільйонів доларів на день;

тоді як спекулятивний попит з боку населення може збільшити його лише на 15 – 25 мільйонів доларів на день.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Рівень 45 гривень за долар залишається ключовим, і його подолання стане сигналом до переходу в нову реальність. Але не скидаємо з рахунків євро, зміцнення якого (після рішення ФРС 29 липня) дає НБУ можливість пом'якшити "хватку" по долару до гривні, завдяки зміцненню курсу євро до гривні.

Тепер увага ринку буде прикута до реакції банків і Мінфіну. Зокрема, чи почнуть окремі фінустанови переглядати дохідність депозитів, а відомство – ОВДП. Однак експерт вважає, що депозитні ставки навряд зростуть на ті ж 0,5 відсоткового пункту, що й облікова. Найімовірніше, підвищення буде скромнішим.

На такий крок насамперед можуть піти банки, які активно нарощують кредитування й потребують додаткових ресурсів. Окрім того, вони коригуватимуть свою політику з урахуванням нового дизайну тримісячних депозитних сертифікатів.

Нагадаємо, наприкінці червня інвестиції українців в ОВДП встановили історичний максимум. Портфель сягнув 153,6 мільярда гривень. Цікаво, що з початку 2026 року держава вже залучила 275,72 мільярда гривень у такий спосіб, а з початку повномасштабної війни – понад 2,28 трильйона гривень.