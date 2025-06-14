Більше не використовують: які злоті вилучили з обігу

У сучасному вигляді польський злотий існує лише з 1995 року. Саме у цьому році набула чинності велика валютна реформа.

Які злоти вилучили з обігу

Зокрема тарі гроші поступово вилучалися з обігу, пише 24 Канал з посиланням на InPoland.

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Остаточно вийшли з обігу банкноти номіналом 1000000 та 2000000 1 січня 1997 року. З того часу розрахунки у країні здійснюються лише новими злотами.

Наразі у Польщі в обігу є монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 грошів і 1 злотий. Їх почали карбувати з 1990 року.

А купюри, почали вводитися в обіг в 1995 році. Але друк банкнот номіналом 10, 20, 50, 100 і 200 злотих був розпочатий роком раніше – в 1994 році.

Банкноти найбільшого номіналу Польщі наших днів, 500 злотих, почали друкуватися у 2016 році, а в оборот поступили у 2017,

– йдеться у матеріалі.

Цікаво! На сучасних банкнотах злотих зображені правителі Польщі: Мєшко I (10 злотих), Болеслав Хоробрий (20 злотих), Казимир III Великий (50 злотих), Владислав II Яайло (100 злотих), Сиізмунд І Старий (200 злотих) та Ян III Собєський (500 злотих).