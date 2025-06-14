Какие злотые изъяли из обращения

В частности таре деньги постепенно изымались из обращения, пишет 24 Канал со ссылкой на InPoland.

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Окончательно вышли из обращения банкноты номиналом 1000000 и 2000000 1 января 1997 года. С тех пор расчеты в стране осуществляются только новыми злотыми.

Сейчас в Польше в обращении есть монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 грошей и 1 злотый. Их начали чеканить с 1990 года.

А купюры, начали вводиться в обращение в 1995 году. Но печать банкнот номиналом 10, 20, 50, 100 и 200 злотых была начата годом ранее – в 1994 году.

Банкноты самого большого номинала Польши наших дней, 500 злотых, начали печататься в 2016 году, а в оборот поступили в 2017,

– говорится в материале.

Интересно! На современных банкнотах злотых изображены правители Польши: Мешко I (10 злотых), Болеслав Храбрый (20 злотых), Казимир III Великий (50 злотых), Владислав II Яайло (100 злотых), Сиизмунд I Старый (200 злотых) и Ян III Собеский (500 злотых).