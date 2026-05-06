Не вистачить навіть на 50 років: скільки запасів нафти ще залишилось у світі

Нафта залишається одним із ключових ресурсів сучасної економіки, але запаси цієї сировини не безмежні. Доведені поклади поступово вичерпуються, і дедалі частіше постає питання, скільки їх ще залишилося.

Що відомо про світові запаси нафти?

За попередніми оцінками, запасів людству вистачить менш ніж на пів століття. Актуальні дані про обсяги та темпи споживання в режимі реального часу публікує довідковий ресурс Worldometers.

Дивіться також Формують світові ціни: у чому різниця між головними марками нафти Brent і WTI

За даними станом на 2025 рік, підтверджених запасів нафти у світі нараховують близько 1,77 трильйона барелів.

Найбільше їх нібито у Венесуелі (17,17%), Саудівській Аравії, Ірані, Канаді та Іраку. До десятки лідерів також потрапили Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, США (4,74%), Росія (4,53%) та Лівія.

Водночас людство активно споживає цей ресурс. За останніми обрахунками 2024 року, щодоби це втрата близько 102,56 мільйона барелів, або ж по 0,5 галона на душу населення.

Тож із такими темпами, без урахування непідтверджених запасів, "чорного золота" людству вистачить лише на 47 років.

Цікаво! У Європі найбільші підтверджені запаси нафти має Норвегія. Це близько 7 – 8 мільярдів барелів, а головне джерело – родовище Йохан Свердруп у Північному морі.

Що змінила війна на Близькому Сході?

У 2026 році ситуацію на нафтовому ринку змінила війна на Близькому Сході, коли 28 лютого США разом з Ізраїлем розпочали операцію "Епічна лють" проти Ірану.

Унаслідок військових дій порушилося судноплавство в Ормузькій протоці – ключовому маршруті для близько 20% світових постачань нафти. Причому блокадою погрожували обидві сторони.

Відтоді ціни на нафту значно зросли. Подорожчала навіть російська підсанкційна сировина, яку Вашингтон тимчасово дозволив купувати для запобігання дефіциту. Цікаво, що тепер США стали найбільшим експортером сирої нафти у світі, обігнавши навіть Саудівську Аравію, пише Bloomberg.

Американський міністр фінансів Скотт Бессент прогнозує подешевшання "чорного золота" протягом наступних 3 – 9 місяців. Однак в ексклюзивному коментарі 24 Каналу інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса пояснив, що ситуація довкола Ормузької протоки стане для світу шоковою не через високі ціни пального. Загроза полягає в дефіциті певної продукції. Наприклад, Україна може залишитися без добрив, що стане ударом по врожаю.