Яка різниця між Brent і WTI?

Водночас є й відмінності, що робить кожну з них унікальною. Деталі пояснили експерти брокерської групи CFI.

Де видобувають?

Brent видобувають на морських родовищах у Північному морі та транспортують морським шляхом, що робить її оптимальною для глобальної торгівлі. Так марка стала провідним еталоном для ціноутворення більшості сортів на міжнародних ринках.

WTI (скорочення від West Texas Intermediate) видобувають переважно у США і доставляють до сховищ у штаті Оклахома. Тож ціни на таку нафту чутливіші до внутрішньої інфраструктури, пропускної спроможності трубопроводів та рівня запасів.

Важливо! WTI – це стандарт якості та бенчмарк, до якого можуть бути допущені різні сорти нафти, якщо вони відповідають певним параметрам і постачаються в Кушинг.

Як переробляють?

Сировина Brent дещо важча й містить більше сірки, що робить її придатною для виробництва дизелю та авіаційного палива.

Натомість WTI є легшою та "солодшою", що надає перевагу при переробленні, особливо на американських НПЗ, які значною мірою зосереджені на виробництві бензину.

Які ціни формує?

Brent торгується на біржі Intercontinental Exchange (ICE). Марка відіграє важливу роль у формуванні світових цін на нафту, адже слугує еталоном для експорту з Європи, Африки та Близького Сходу. Завдяки цьому її широко використовують у міжнародних контрактах і при аналізі глобальних енергетичних потоків.

Зі свого боку WTI торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) та є важливою для США, безпосередньо визначаючи вартість перероблення та місцеві ціни на пальне.

Цікаво! Сорти рідко торгуються за однаковою ціною, різниця між ними відома як спред Brent – WTI.

