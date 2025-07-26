Яка купюра євро вийшла з обігу?

Мова йде про 500 євро, пише 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

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Річ у тім, що у першій серії банкнот (коли запровадили валюту) дійсно була купюра номіналом 500 євро. Однак ці гроші поступово замінюються другою серією.

Друга серія була розроблена з двох причин:

зробити банкноти євро більш захищеними від підробок;

створити більш довговічні гроші.

Це означає, що банкноти потрібно буде рідше замінювати, що зменшить їх вплив на довкілля та дозволить знизити витрати,

– пояснили у банку.

Але у другій серії купюри номіналом 500 євро вже не було.

Цікаво! Другу Серію названо "Європа", тому що два елементи захисту містять портрет принцеси Європи. Як зазначили у Центральному банку, постать з грецької міфології створює видимий зв’язок із континентом Європа, а також додає банкнотам людяності.

Причина вилучення банкноти у 500 євро – надмірне використання її злочинцями для вчинення шахрайських дій: відмивання грошей, ухилення від сплати податків та фінансуванням тероризму.

Станом на сьогодні Європейський центральний банк випускає банкноти з номіналами 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро. Проте банкноту все ще можна використовувати у країнах Європи.

Наголошується, що вона може бути обміняна в будь-якому національному центральному банку єврозони. Обміняти 500 євро можна у будь-який час.

Зверніть увагу! Купюри номіналом 500 євро залишаються дійсним і законним платіжним засобом.