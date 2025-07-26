Какая купюра евро вышла из обращения?

Речь идет о 500 евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

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Дело в том, что в первой серии банкнот (когда была введена валюта) действительно существовала купюра номиналом 500 евро. Однако эти деньги постепенно заменяются второй серией.

Вторая серия была разработана по двум причинам:

сделать евро-банкноты более защищёнными от подделок;

создать более долговечные деньги.

Это означает, что банкноты придётся реже заменять, что уменьшит их воздействие на окружающую среду и позволит сократить расходы,

– объяснили в банке.

Однако во второй серии купюры номиналом 500 евро уже не было.

Интересно! Вторую серию назвали "Европа", потому что два элемента защиты содержат портрет принцессы Европы. Как отметили в Центральном банке, персонаж из греческой мифологии создаёт видимую связь с континентом Европа, а также придаёт банкнотам человечность.

Причина изъятия банкноты в 500 евро – чрезмерное использование ее преступниками для совершения мошеннических действий: отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансированием терроризма.

По состоянию на сегодня Европейский центральный банк выпускает банкноты с номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Однако банкноту все еще можно использовать в странах Европы.

Отмечается, что её можно обменять в любом национальном центральном банке еврозоны. Обменять 500 евро можно в любое время.

Обратите внимание! Купюры номиналом 500 евро остаются действительным и законным платежным средством.