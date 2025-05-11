Перевірте свої гаманці: яку купюру євро ніколи не вдасться обміняти в Україні
- Європейський центральний банк припинив випуск купюр номіналом 500 євро у 2019 році, а у 2020 році вони були вилучені з обігу.
- Рішення було прийняте через рідке використання в торгових операціях та залучення до шахрайських схем.
У 2019 році Європейський центральний банк оголосив про припинення випуску банкноти, що перебувала в обігу з 2002 року. Яка саме це купюра та чому її не вдасться обміняти, читайте далі.
Яку купюру євро вилучили з обігу
У 2019 році Європейський центральний банк оголосив про припинення випуску купюр номіналом 500 євро, а вже у 2020 році вони були вилучені з обігу, повідомляє 24 Канал.
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Після того, як купюра виводиться з обігу, її можна обміняти на банкноти, які залишаються чинними. Вартість банкноти не змінюється. Для цього потрібно звернутися до банку.
Важливо! Натомість в обігу залишаються банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро, які можна без труднощів обміняти, зокрема, в Україні.
Скільки нині в обігу банкнот євро
- За даними Європейського центрального банку, на кінець 2023 року в обігу перебувало близько 30 мільйонів банкнот євро на суму 1,57 трильйона євро.
- Найменше в обігу купюр номіналом 500 євро – їх налічується лише 267 мільйонів. Вартість цих банкнот становить 133 мільярди доларів, що складає 9% від загальної суми всіх банкнот євро.