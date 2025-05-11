Перевірте свої гаманці: яку купюру євро ніколи не вдасться обміняти в Україні

У 2019 році Європейський центральний банк оголосив про припинення випуску банкноти, що перебувала в обігу з 2002 року. Яка саме це купюра та чому її не вдасться обміняти, читайте далі.

Яку купюру євро вилучили з обігу

У 2019 році Європейський центральний банк оголосив про припинення випуску купюр номіналом 500 євро, а вже у 2020 році вони були вилучені з обігу, повідомляє 24 Канал.

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Після того, як купюра виводиться з обігу, її можна обміняти на банкноти, які залишаються чинними. Вартість банкноти не змінюється. Для цього потрібно звернутися до банку.

Важливо! Натомість в обігу залишаються банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро, які можна без труднощів обміняти, зокрема, в Україні.

Скільки нині в обігу банкнот євро

За даними Європейського центрального банку, на кінець 2023 року в обігу перебувало близько 30 мільйонів банкнот євро на суму 1,57 трильйона євро.

Найменше в обігу купюр номіналом 500 євро – їх налічується лише 267 мільйонів. Вартість цих банкнот становить 133 мільярди доларів, що складає 9% від загальної суми всіх банкнот євро.