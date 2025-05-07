Чому росте курс долара

У середу, 7 травня, долар США перервав триденну серію знецінення. Найбільше на ринку валют наразі впливають новини про перші переговори між США та Китаєм з початку торгової війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Представники США та Китаю проведуть торгові переговори у Швейцарії. Захід триватиме з 9 по 12 травня. Інтереси США представлятиме глава Мінфіну Скотт Бессент та торговий представник країни Джеймісон Грір. Тоді як з боку Китаю буде віцепрем’єр Держради Хе Ліфен. На фоні цього зростає оптимізм, що потенційний старт торгових переговорів сприятиме двосторонньому зниженню тарифів.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

На сьогодні Індекс долара США коливається на рівні 99,43. Долар додав в ціні 0,20% під час торгової сесії, за даними порталу MarketWatch. Протягом торгового дня індекс долара коливався в діапазоні від 99,29 до 99,63.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: