Какую купюру евро изъяли из обращения

В 2019 году Европейский центральный банк объявил о прекращении выпуска купюр номиналом 500 евро, а уже в 2020 году они были изъяты из обращения, сообщает 24 Канал.

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После того, как купюра выводится из обращения, ее можно обменять на банкноты, которые остаются в силе. Стоимость банкноты не меняется. Для этого нужно обратиться в банк.

Важно! Зато в обращении остаются банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро, которые можно без труда обменять, в частности, в Украине.

Сколько сейчас в обращении банкнот евро

По данным Европейского центрального банка, на конец 2023 года в обращении находилось около 30 миллионов банкнот евро на сумму 1,57 триллиона евро.

Меньше всего в обращении купюр номиналом 500 евро – их насчитывается всего 267 миллионов. Стоимость этих банкнот составляет 133 миллиарда долларов, что составляет 9% от общей суммы всех банкнот евро.