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Які валюти можуть зміцнитися

Перші курсові прогнози на 2027 рік окреслюють сприятливі перспективи для азійського ринку, де додатковим позитивним чинником може стати здешевлення нафти, пише Bloomberg. Аналітики припускають, що нещодавнє зниження інтересу до валют, пов'язаних із технологічною галуззю, має тимчасовий характер.

Зокрема, стратеги Goldman Sachs наголошують, що масштабні капіталовкладення у сферу ШІ продовжують підтримувати експортерів регіону. Водночас довгострокові контракти на постачання відповідного обладнання свідчать, що значна частина попиту на наступний рік уже гарантована. Тож серед фаворитів банку названо південнокорейську вону, тайванський долар і малайзійський рингіт, які нібито зуміють випередити решту валют континенту. Натомість в ING погоджуються з вибором на користь грошей Південної Кореї та Тайваню, однак у Південно-Східній Азії віддають перевагу сінгапурському долару.

Валюти азійських країн – імпортерів нафти відстають за динамікою у 2026 році / Інфографіка Bloomberg

До слова, цьогоріч серед азійських валют лідером за темпами зміцнення стала південнокорейська вона, яка додала у вартості майже 8%. До числа найуспішніших також увійшли сінгапурський долар і малайзійський рингіт. Натомість тайванський, попри тісний зв'язок з індустрією ШІ, наблизився до найнижчої позначки з 2016 року, оскільки експортери не репатріювали більшу частину своїх доходів.

Хоча певний перетік капіталу у валюти Південної Азії вже відбувається, ми й надалі очікуємо кращої динаміки від грошових одиниць, пов'язаних із технологічним сектором. Цьому сприяють значні профіцити рахунків поточних операцій та конвертація валютного виторгу експортерами– зазначила Діпалі Бхаргава, керівниця аналітичного підрозділу ING в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Окрему увагу в банку приділяють індійській рупії, яка нещодавно відновила частину втрачених позицій. На її користь свідчать стійке економічне зростання країни, диверсифікація ланцюгів постачання та стабільний приплив прямих іноземних інвестицій.

Менш оптимістичні прогнози у Morgan Stanley щодо тайського бата через низькі процентні ставки в країні, слабке економічне зростання та високу дохідність американських облігацій. Відставання від інших представників регіону пророкують також індонезійській рупії, яка нещодавно оновила історичний мінімум, і філіппінському песо – через невизначеність внутрішньої політики й мляву ділову активність.

Нагадаємо, раніше у Goldman Sachs прогнозували, що у 2027 році світовий видобуток нафти перевищуватиме попит приблизно на 2 мільйони барелів на добу. На цьому тлі середня вартість еталонної марки Brent може становити 88 доларів за барель, а до кінця року – навіть опуститися до 78 доларів.