Аналітики прогнозують падіння цін на нафту в прийдешньому 2027 році

Як зміниться ціна нафти у 2027 році / Фото Getty Images
Після різких коливань світових цін на нафту ситуація на ринку може суттєво змінитися вже наступного року. Окремі аналітики прогнозують надлишок сировини, який здатен поступово спричинити її здешевлення попри загрозу постачанням.
Скільки коштуватиме нафта у 2027 році
За базовим прогнозом американського інвестиційного банку Goldman Sachs, у 2027 році світовий видобуток нафти перевищуватиме кінцевий попит приблизно на 2 мільйони барелів на добу – і це навіть з урахуванням можливих перебоїв у постачанні обсягом близько мільйона барелів, передає Bloomberg.
На цьому тлі середня ціна еталонної марки Brent наступного року може становити 88 доларів за барель, а до кінця грудня знизитися до 78 доларів. Експерти пояснюють таку динаміку поступовим скороченням ризикової надбавки, яку наразі учасники ринку закладають у котирування через геополітичну нестабільність.
Цікаво! У понеділок, 16 листопада, нафтовий бенчмарк закріпився поблизу 96 доларів за барель. Однак загалом протягом 2026 року середній показник тримався біля позначки 91 долар, хоча у квітні вартість Brent навіть перевищила 126 доларів за барель, сягнувши найвищого рівня з 2022 року.
Що вплине на подешевшання "чорного золота"
Одним із головних чинників стане поступова адаптація нафтовидобувних країн до війни США з Іраном. Спочатку бойові дії обмежили виробництво та транспортування сировини в регіоні, однак згодом постачальники почали активніше використовувати альтернативні шляхи експорту. Зокрема, Перська затока інвестує у трубопроводи, які дозволять оминати Ормузьку протоку, тож уже протягом наступного року їхня пропускна здатність може збільшитися на 3,8 мільйона барелів на добу.
У 2027 році ми знову очікуємо протистояння між високим ризиком перебоїв із постачанням і дедалі більшою здатністю ринку адаптуватися до них
Окрім того, вони припускають, що Близький Схід забезпечуватиме ринок більшою кількістю нафти, аніж це було в середньому у 2025 році, завдяки перевалці між танкерами та розширенню трубопровідної мережі. Водночас в інших регіонах зростання пропозиції зупиниться, а Китай як головний світовий імпортер сировини навряд чи підтримає ціни через стійке скорочення споживання автопального.
Щоправда, банк також розглянув альтернативні варіанти розвитку подій.
- Якщо видобуток у Перській затоці не виправдає очікувань, середня ціна Brent у 2027 році може сягнути 120 доларів за барель;
- тоді як за значного збільшення надходжень "чорного золота" на глобальний ринок вона взагалі здатна опуститися до 60 – 69 доларів.
Нагадаємо, довгоочікувані переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана наразі не принесли суттєвого прогресу, однак ситуація "ні війни, ні миру" дозволяє поступово відновлювати видобуток на Близькому Сході.
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