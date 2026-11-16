Аналітики прогнозують падіння цін на нафту в прийдешньому 2027 році

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Скільки коштуватиме нафта у 2027 році

За базовим прогнозом американського інвестиційного банку Goldman Sachs, у 2027 році світовий видобуток нафти перевищуватиме кінцевий попит приблизно на 2 мільйони барелів на добу – і це навіть з урахуванням можливих перебоїв у постачанні обсягом близько мільйона барелів, передає Bloomberg.

На цьому тлі середня ціна еталонної марки Brent наступного року може становити 88 доларів за барель, а до кінця грудня знизитися до 78 доларів. Експерти пояснюють таку динаміку поступовим скороченням ризикової надбавки, яку наразі учасники ринку закладають у котирування через геополітичну нестабільність.

Goldman Sachs прогнозує "нормалізацію" цін на нафту у 2027 році / Інфографіка Bloomberg, дані Goldman Sachs Global Investment Research

Цікаво! У понеділок, 16 листопада, нафтовий бенчмарк закріпився поблизу 96 доларів за барель. Однак загалом протягом 2026 року середній показник тримався біля позначки 91 долар, хоча у квітні вартість Brent навіть перевищила 126 доларів за барель, сягнувши найвищого рівня з 2022 року.

Що вплине на подешевшання "чорного золота"

Одним із головних чинників стане поступова адаптація нафтовидобувних країн до війни США з Іраном. Спочатку бойові дії обмежили виробництво та транспортування сировини в регіоні, однак згодом постачальники почали активніше використовувати альтернативні шляхи експорту. Зокрема, Перська затока інвестує у трубопроводи, які дозволять оминати Ормузьку протоку, тож уже протягом наступного року їхня пропускна здатність може збільшитися на 3,8 мільйона барелів на добу.

У 2027 році ми знову очікуємо протистояння між високим ризиком перебоїв із постачанням і дедалі більшою здатністю ринку адаптуватися до них– йдеться в записці аналітиків Goldman Sachs.

Окрім того, вони припускають, що Близький Схід забезпечуватиме ринок більшою кількістю нафти, аніж це було в середньому у 2025 році, завдяки перевалці між танкерами та розширенню трубопровідної мережі. Водночас в інших регіонах зростання пропозиції зупиниться, а Китай як головний світовий імпортер сировини навряд чи підтримає ціни через стійке скорочення споживання автопального.

Щоправда, банк також розглянув альтернативні варіанти розвитку подій.

Якщо видобуток у Перській затоці не виправдає очікувань, середня ціна Brent у 2027 році може сягнути 120 доларів за барель ;

; тоді як за значного збільшення надходжень "чорного золота" на глобальний ринок вона взагалі здатна опуститися до 60 – 69 доларів.

Нагадаємо, довгоочікувані переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана наразі не принесли суттєвого прогресу, однак ситуація "ні війни, ні миру" дозволяє поступово відновлювати видобуток на Близькому Сході.