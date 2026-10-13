Хто заробляє на технологічному бумі

За перші дев'ять місяців 2026 року статки приблизно сотні представників технологічної індустрії, які входять до рейтингу 500 найбагатших людей світу, зросли на рекордні 845 мільярдів доларів. Їхній сукупний капітал сягнув 4,6 трильйона доларів, що становить близько 36% від загального показника, пише Bloomberg.

Для порівняння – бізнесмени з інших галузей за той самий період, навпаки, зазнали фінансових втрат на 62 мільярди доларів.

Окремої уваги заслуговує десятка найбагатших людей планети. Віднедавна всі місця в ній посідають американці, а дев'ятеро з них завдячують своїми статками технологічним компаніям США. Найбільше зростання капіталу зосередилося серед лідерів списку:

Ілон Маск за січень – вересень збільшив свої статки на 310 мільярдів доларів і навіть встиг стати першим трильйонером;

за січень – вересень збільшив свої статки на 310 мільярдів доларів і навіть встиг стати першим трильйонером; засновник Dell Technologies Майкл Делл збагатився на 81% завдяки стрімкому розвитку бізнесу з продажу обладнання для дата-центрів;

збагатився на 81% завдяки стрімкому розвитку бізнесу з продажу обладнання для дата-центрів; натомість Марк Цукерберг наростив свої статки на 23 мільярди доларів, оскільки акції Meta на початку осені подорожчали на 27% після запуску нового персонального ШІ-помічника Muse.



Зміна чистого капіталу станом на 30 вересня 2026 року (у мільярдах доларів) / Інфографіка за Bloomberg Billionaires Index

Хоча найбільші прибутки від буму штучного інтелекту отримують керівники технологічних гігантів, його вплив не обмежується великими корпораціями. Як свідчать нові імена в рейтингу, чималі статки накопичують засновники стартапів і власники компаній, які забезпечують необхідну інфраструктуру.

Наприклад, перспективним напрямом є co-packaged optics, що забезпечує швидший обмін даними в системах ШІ. Технологія перебуває на ранньому етапі розвитку, але в неї вже активно інвестують великі виробники напівпровідників і мережевого обладнання. Цікаво, що підхід передбачає використання золота, тож може підтримати попит на дорогоцінний метал у світі.